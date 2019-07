U Gibraltaru byl zadržen supertanker, vezl íránskou ropu do Sýrie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Úřady na Gibraltaru dnes zadržely supertanker, u něhož mají podezření, že převážel íránskou ropu do Sýrie. To by znamenalo porušení sankcí Evropské unie vůči Sýrii a amerických sankcí vůči Íránu, uvedla dnes agentura Reuters.