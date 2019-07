Humanitární loď s uprchlíky přes zákaz zakotvila v italském přístavu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Loď Alex, na jejíž palubě se nachází více než čtyři desítky migrantů, navzdory zákazu vstupu do italských vod zakotvila dnes odpoledne v přístavu na italském ostrově Lampedusa, když předtím vyhlásila stav nouze. Je to již druhé plavidlo nevládních organizací, které se za poslední týden dostává do sporu s italskými úřady, upozornila agentura AP. Do mezinárodních vod u ostrova dnes také podle agentury ANSA doplula loď Alan Kurdi německé neziskové organizace Sea-Eye s 65 migranty na palubě.