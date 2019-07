"Ostuda národa." Důvěra v tradiční politiky se hroutí, varuje prestižní týdník

Touha po změně je hmatatelná

"Závažnější námitka vůči přítomnosti Ivanky Trumpové v Osace zní, že je nezvolená a nezpůsobilá zároveň," nebere si servítky The Observer. Přesto dodává, že na základě posledních mezinárodních průzkumů veřejného mínění lze soudit, že větším problémem je chování těch, kteří zastávají veřejně volené funkce a navzdory důkazům svědčícím o opaku tvrdí, že jsou pro jejich výkon plně způsobilí.

Dubnový průzkum společnosti Pew Research Center provedený v 27 zemích zjistil, že 61 % lidí soudí, že zvoleným politikům je jedno, co si běžní lidé myslí, poukazuje editorial. Podotýká, že v USA pouze 17 % respondentů přiznalo důvěru v počínání tamní vlády.

Také květnové volby do Evropského parlamentu vyslaly podle prestižního týdeníku jasnou zprávu, že důvěra ve standardní politiku se hroutí. "Touha po změně je hmatatelná," píše The Observer. Připomíná, že průzkum z minulého týdne ukázal, že němečtí Zelení mají poprvé v historii větší podporu než křesťanští demokraté kancléřky Angely Merkelové, zatímco ve Francii 69 % voličů považuje domácí i evropský politický systém za nefunkční a rozdělování nejvyšších postů v EU za zavřenými dveřmi z minulého týdne tento názor rozhodně nerozptýlilo.

Hluboká nespokojenost s tradiční politikou vyvolává po celém světě novou vlnu populistů brojících proti establishmentu a "nepolitiků", kteří si mnohdy nárokují funkce pouze na základě tvrzení, že jsou jiní než jejich předchůdci, uvádí britský týdeník. Dodává, že to sice může být pravda, ale nikoliv se zcela pozitivními důsledky, jelikož vystupování těchto osob nezřídka oslabuje důležité funkce, které zastávají, paralyzuje státy a zrazuje lidi, kteří je podpořili.

"To není změna k lepšímu. Naopak, dále to oslabuje důvěru v demokracii," pokračuje The Observer. Jako příklad dává italského krajně pravicového ministra vnitra Mattea Salviniho, který označil kapitánku záchranné lodě Carolu Racketeovou za "bohatou a rozmazlenou německou holku" poté, co jej rozezlilo, že Racketeová zachránila před utopením 41 migrantů ve Středozemním moři a dovezla je do bezpečí na ostrov Lampedusa.

Rasistické a odporné útoky Salviniho povzbudily další, aby Racketeové hrozili smrtí a zpochybňovali italský justiční systém, konstatuje renomovaný server. "Salvini je ostuda národa," nebere si servítky The Observer.

Nevychovanost místo revoluce

Jako další příklad dává editorial filipínského prezidenta Rodriga Duterteho, který při svém zvolení rovněž sliboval "svěží přístup" a na drogové dealery poslal mimosoudní zabijácká komanda, která do roku 2016 povraždila na 20 tisíc lidí. Nedávno pak policejní velitel a Duterteho stoupenec Ronald dela Rosa komentoval smrt tříleté dívky při přestřelce s policií slovy: "To se stává, do pr*ele", připomíná prestižní týdeník.

Život za Duterteho je zajisté jiný, kratší, konstatuje The Observer. Zdůrazňuje, že Duterte, podobně jako jeho brazilský protějšek Jair Bolsonaro a další lehkovážní demagogové, změnil věci pouze k horšímu.

Idiocie amerického prezidenta a samozvaného průkopníka Donalda Trumpa je pak podle britského serveru očividná. Jeho rozhodnutí změnit oslavy Dne nezávislosti v sebestřednou militaristickou reality show označuje The Observer za ponížení Spojených států. Připomíná, že zatímco Trump vychvaloval velikost sebe sama i své země, tisíce dětí migrantů jsou zadržovány v nelidských podmínkách na americko-mexické hranici. "Také on, jako Salvini, je ostudou národa," píše editorial.

Za vítěze v pomyslné soutěži o nejtristnější veřejné vystoupení z uplynulého týdne ovšem renomovaný týdeník označuje Nigela Farage a další představitele britské Strany za brexit, kteří při úvodním slavnostním zasedání Evropského parlamentu stáli zády. "Zostudili sebe a zostudili Británii," kritizuje The Observer. Dodává, že toyo není revoluce, kterou slibovali, ale pouhá nevychovanost.