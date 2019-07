Nářez pro Tsiprase. Řekové ho potrestali za nesplnění slibů, komentuje tisk volby

"V Řecku skončila čtyřletá romance radikální levice," komentoval dnes nedělní volební výsledek server EUobserver. Podle něj lídr opoziční strany pravého středu Kyriakos Mitsotakis vyhrál mimo jiné slibem, že sníží daně a sníží nezaměstnanost, což se Tsiprasovi nepodařilo.

"Řekové už mají plné zuby vysokých daní, slabého (ekonomického) růstu a vysoké nezaměstnanosti," řekl deníku The Financial Times (FT) profesor Aris Hatzis z aténské univerzity. Podle FT ale čeká Mitsotakise v novém úřadu hodně práce. "Nikdo neví, nač státní rozpočet přijde jeho záměr snížit daně, možná doufá, že přesvědčí EU k toleranci ohledně fiskálních pravidel eurozóny," napsal FT.

1/ Tsipras’s era in Greece, an obituary: political scientists in the future will be studying the Syriza phenomenon as one of the rare cases of an “empty signifier” party. Contrary to common misunderstandings, Tsipras isn’t partisan. In fact, ideological emptiness is his key trait