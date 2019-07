Ani žiletkové ploty je neodradí. Proč migranti berou útokem ploty v Ceutě a Melille?

Ceuta a Melilla jsou autonomní španělská města ležící na africkém kontinentu, od Španělska je odděluje Gibraltarský průliv. Sdílejí pozemní hranici s Marokem a představují jediný způsob, jak vstoupit do EU z Afriky bez překročení Středozemního moře.

Obě španělské enklávy jsou od Maroka odděleny šestimetrovými ploty. Melilla je menší než Ceuta a leží dál od Španělska. Hranicu Melilly tvoří tři samostatné části, nejvzdálenější plot je dokonce zakončen ostnatým drátem.

V roce 2018 překročilo hranice z Maroka do dvou španělských enkláv přibližně 7 000 lidí, což představuje téměř 12% celkového počtu nepravidelných přechodů do Španělska v loňském roce, píše server InfoMigrant. Navzdory nebezpečí a problémům je lezení nebo útoky na oplocení nejběžnější metodou, kterou využívají přistěhovalci zoufale se snažící proniknout na španělské území v Ceutě a Melille.

Menší počet migrantů se pak pokouší vstoupit na území z Maroka plaváním kolem plotů. Jiní se vydávají na cestu na lodí nebo raftech, někdy za cestu dokonce platí pašerákům poplatek.

V květnu se tři migranti, včetně 15leté dívky, pokusili o téměř smrtelný pokus o překročení hranice autem, namačkali se pod přístrojovou deskou a za sedadla. Když je pohraniční stráže objevili, měli velké bolesti a byli přidušení kvůli nedostatku kyslíku. O několik dní dříve pohraniční policie našla 20letého muže visícího na podvozku nákladního auta.

Azylové řízení

Migranti, kteří překročí mezinárodní hranici mezi Marokem a Španělskem v Ceutě nebo Melille, technicky pronikli do Evropské unie, i když fakticky neopustili africký kontinent. Díky tomu mohou žádat o mezinárodní ochranu podle španělského azylového systému.

Ve Španělsku se však objevilo mnoho případů, kdy španělské orgány poslaly migranty zpět do Maroka, místo aby zpracovaly jejich žádosti ve Španělsku. Tento proces automatického deportace, známý jako „horký návrat“, umožňuje zvláštní zákon přijatý v roce 2015. Skupiny pro lidská práva tuto legislativu dlouhodobě kritizují.

Jakmile se přistěhovalci ocitnou v Ceutě nebo Melille, jsou převezeni do středisek dočasného pobytu (CETI), kde podají žádost o azyl. Vzhledem k tomu, že Ceuta a Melilla tvoří součást schengenského prostoru, teoreticky by měli mít zaručenou svobodu pohybu. I v tomto případě jsou ovšem pravidla pro žadatele o azyl a nelegální přistěhovalce v enklávách odlišná. Do pevninského Španělska nemohou odcestovat bez povolení národní policie.

Během azylového procesu zůstávají migranti zpravidla z zařízeních CETI. Někdy trvá až jeden rok, než jsou převezeni na španělskou pevninu. Podmínky v centrech jsou ale horší než v pevninském Španělsku. Centa jsou silně přeplněná - v některých případech jsou podle médií dokonce i malé děti nuceny spát na matracích na podlaze.

Subsaharští Afričané čelí větším rizikům

Vstup do enkláv je možný na pravidelných hraničních přechodech - azylová kancelář se nachází na španělské straně. Téměř všichni, kteří využili ke vstupu této cesty, pocházejí ze Sýrie, Palestiny, Alžírska či severoafrických zemí. Migranti ze subsaharské Afriky jsou pravidelně marockými úřady zastavováni, když se snaží přistoupit k pravidelným hraničním přechodům. V důsledku toho má velmi málo subsaharských Afričanů přístup k azylovému řízení.

To podněcuje subsaharské Afričany k tomu, aby se obrátili na pašeráky a jiné zločince, skrývali se v autech, používali rafty nebo se pokoušeli o překonání plotu. Experti varují, že kvůli tomu jim hrozí větší riziko, že se stanou oběťmi násilí nebo obchodu s lidmi.

Španělská nerozhodnost

Podél částí hranic dvou enkláv byl v roce 2005 nejprve postaven žiletkový plot, ale během dvou let byl opět zrušen kvůli zprávám o zraněních, která utrpěli ti, kterým se podařilo dostat se přes něj. V roce 2013 byly na pokyn konzervativní vlády Mariana Rajoye ploty znovu instalovány.

Minulý červen se ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska zavázal co nejrychleji odstranit ploty v Ceutě a Melille a nahradit je „méně krvavými“ opatřeními. Ploty však dodnes zůstávají. Jen v první polovině letošního roku vstoupilo do Španělska přes tyto ploty 310 migrantů.