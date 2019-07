Vraždy a znásilňování. Konžský povstalec je vinen z válečných zločinů, rozhodl ICC

Ntaganda (45) je souzen za zločiny spáchané v letech 2002-2003, kdy stál v čele vzbouřeneckého Svazu konžských vlastenců (UPC). Soud ho dnes shledal vinným v 18 bodech obžaloby, mezi nimiž jsou zločiny proti lidskosti včetně vraždění, znásilňování a sexuálního zotročování či verbování dětských vojáků. Povstalci se údajně snažili také ovládnout nerostné zdroje v provincii Ituri, kde se nachází ropa, diamanty a zlato. Ntaganda, který trvá na tom, že je nevinen, při čtení rozsudku neprojevoval emoce.

Ntaganda má přezdívku Terminátor a pochází z Rwandy. U ICC byl obžalován už v roce 2006, ale byl dlouho na útěku a účastnil se místních konfliktů na hranici mezi Kongem a Rwandou. Nakonec ale začal mít strach o život a dostavil se na americkou ambasádu ve Rwandě, kde v roce 2013 požádal, aby byl mezinárodnímu tribunálu vydán.

Občanská válka v Kongu skončila v roce 2003. Do řad povstalců bylo během pěti let bojů podle aktivistů zverbováno více než 30.000 dětí. Celkem si válka vyžádala odhadem 60.000 obětí. Podle právníků zastupujících dětské vojáky prý povstalci najímali děti staré i pouhých 7,5 let.

Kongo ratifikovalo zakládající smlouvu ICC, čímž se zavázalo ke spolupráci s haagským soudem. ICC ale nemá vlastní policejní aparát, takže při stíhání podezřelých zločinců spoléhá na pomoc smluvních stran.

Za krutosti spáchané v Kongu už stanul před ICC další z velitelů Thomas Lubanga. V roce 2012 byl usvědčen a potrestán 14 lety vězení.