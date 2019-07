Návrat mocné dynastie k moci: Řeckým premiérem se stal Kyriakos Mitsotakis

Mitsotakis, jehož nyní už zesnulý otec Konstantinos byl premiérem Řecka začátkem 90. let minulého století a jehož synovec byl minulý měsíc zvolen starostou Atén, vyhrál volby jako lídr Nové demokracie, jež dostala téměř 40 procent hlasů. Díky volebnímu bonusu pro vítěznou stranu (50 mandátů) tak obsadí 158 ze 300 křesel v parlamentu, dosud vládní levicová strana SYRIZA bude mít pouze 86 poslanců.

Předčasné parlamentní volby, které byly už šestými volbami řeckého parlamentu za deset let, vyhlásil AlexisTsipras (44) po porážce své strany v nedávných místních a evropských volbách. Tsiprasovi se nepodařilo zlepšit sociální postavení Řeků po úsporných programech, které měly vyvést zemi z krize. Vážně ho poškodila i dohoda s Makedonií o názvu této sousední země, kterou odmítá velká část Řeků.

K výhře ve volbách Mitsotakisovi gratuloval například končící šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker či eurokomisař pro hospodářství Pierre Moscovici, který také poděkoval dosavadnímu premiérovi Alexisi Tsiprasovi za to, že "udělal hodně pro svou zemi i pro Evropu". Gratulace dostal Mitsotakis i od tureckého ministra zahraničí Mevluta Çavuşoglua, který uvedl, že věří v "další posilování turecko-řeckého přátelství a vztahů".

Mitsotakisovi už v neděli poblahopřál i jeho poražený rival Tsipras, který nicméně uvedl, že bude dále bojovat, aby tato "porážka byla pouze dočasná". Tsiprasova strana SYRIZA dostala v neděli 31,5 procenta hlasů, což je o téměř pět procent méně než ve volbách v září 2015. V novém parlamentu ale získá jen 86 křesel.

Tsipras též uvedl, že předává zemi v lepším stavu, než ji v době krize před čtyřmi lety přebíral. "Přebírali jsme zemi na pokraji bankrotu, s prázdnou veřejnou pokladnou a s obyvatelstvem, jehož velká část žila v chudobě. Nyní máme přebytek, růst, nízké úroky a mezinárodní důvěru. Abychom toho dosáhli, museli jsme přijmout obtížná rozhodnutí za vysokou cenu," uvedl Tsipras. Dodal, že jeho strana bude pracovat na tom, aby byla "silnější a zkušenější, až se vrátí k moci".

