Nefunkční Trumpova vláda? Britský ministr se omluví za únik velvyslancových depeší

Obsah diplomatických depeší zveřejnil nedělník Mail on Sunday a britští vládní činitelé nyní podle médií spustili hon na původce úniku citlivých informací. Spekuluje se o tom, že autorce článku je spíše než úředník z ministerstva zahraničí mohl poskytnout vlivný politik.

Velvyslanec Darroch podle Mail on Sunday za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že prezident Trump je "nestabilní" a "neschopný". "Ve skutečnosti nevěříme, že tato vláda se stane nějak podstatněji normálnější, méně nefunkční, méně nepředvídatelnou, méně rozdělenou, méně neohrabanou a méně diplomaticky nešikovnou," napsal prý ve svých depeších. Britské ministerstvo zahraničí pravost těchto citací nepopřelo.

"Budu se omlouvat za to, že buď naši úředníci nebo představitelé naší politické vrstvy nedostáli očekáváním, které my nebo Spojené státy máme ohledně jejich chování, které v tomto případě pokleslo zcela mimořádným a nepřijatelným způsobem," řekl ministr Fox. Podobné úniky informací podle něj mohou ohrozit diplomatické vztahy.

Šéf Bílého domu v neděli reagoval vyjádřením, že velvyslanec Darroch pro Británii neodvádí dobrou práci. Podle Foxe nicméně 65letý diplomat může ve své funkci pokračovat, přestože "názory, které byly v našich denících, nereflektují názory vlády". "Problém není s velvyslancem. Tohle je problém s etikou jedince, který stojí za tímto konkrétním únikem," dodal ministr obchodu.

Ministr zahraničí Hunt v reakci na kauzu kolem velvyslance v USA uvedl, že Darroch v depeších vyjadřoval osobní názory a že se s jeho hodnocením Trumpovy administrativy neztotožňuje. Nedopustí prý, aby aktuální dění jakkoli narušilo "výtečný vztah, který se Spojenými státy máme".

Kim Darroch is totally unsuitable for the job and the sooner he is gone the better. https://t.co/ESiefO3UYm