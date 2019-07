Itálie odložila výslech kapitánky lodě Sea-Watch, stávkují advokáti

Důvodem odkladu je podle italských médií několikadenní stávka italských advokátů, která chce upozornit mimo jiné na přeplněnost italských věznic. Dva z obhájců Racketeové informovali státního zástupce, že se ke stávce hodlají připojit. Proto bylo soudní stání s německou kapitánkou odloženo.

Jedenatřicetiletá Racketeová byla zadržena italskou policií 29. června poté, co přes zákaz místních úřadů vplula do italských vod s lodí se 40 africkými migranty. Ty nalodila posádka lodi této německé nevládní organizace u libyjských břehů 12. června spolu s dalšími 13 běženci, jimž posléze italská vláda umožnila vstup na pevninu, protože šlo o děti, těhotné ženy či nemocné. Racketeová byla držena v domácím vězení do 2. července, kdy soud toto opatření zrušil.

While the spotlight is on #CarolaRackete, as a beacon of determination and courage, her and our thoughts go out to those who are no less courageous – but still abandoned at sea or in #Libya.#SeaWatch3 is missing there and the EU must provide sustainable relocation mechanisms. pic.twitter.com/ln69yQGKdB