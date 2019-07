Írán děsí celý svět. Na prolomení jaderné dohody rázně reagují Německo, Rusko i Čína

Íránská organizace pro jadernou energii dnes prostřednictvím státní tiskové agentury IRIB oznámila, že limit obohacování uranu stanovený čtyři roky starou dohodou byl překročen. Írán se dojednanými závazky přestává řídit v reakci na rozhodnutí Spojených států, které loni v květnu od mezinárodní jaderné dohody odstoupily a obnovily hospodářské sankce proti islámské republice.

"Míč je zjevně na straně Íránu. My chceme dohodu zachovat," řekl mluvčí německé diplomacie při pravidelné tiskové konferenci. Teherán podle něj musí zvrátit veškeré kroky, které jdou proti obsahu dohody. "Naším cílem je, aby Írán dohodu dodržoval," odpověděl mluvčí na otázku, co by pro německou vládu bylo nepřijatelné.

Moskva i Peking po ohlášeném překročení íránského limitu pro obohacování uranu vyzvaly k diplomatickému řešení aktuální krize. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na tiskové konferenci řekl, že rostoucí napětí mezi Íránem a USA vyvolává v Rusku obavy. Dodal, že Moskva už dříve varovala před negativními důsledky amerického odstoupení od přelomové dohody z roku 2015.

Every headline that says #Iran has decided to enrich uranium in defiance of the nuclear deal without mentioning that the U.S. withdrew from it first while Iran was complying with it and that the goal has been to provoke Iran to enrich uranium is just making readers stupider.