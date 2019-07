Nizozemci soudí občana, který se přidal k IS. Dělal odstřelovače, fotil si oběti

Obviněný Oussama Achraf Akhlafa tvrdí, že se k IS přidal poté, co se z něj v Nizozemsku stal bezdomovec, a že nikdy nikomu neublížil. Dodal mimo jiné, že se na webu chlubil zabíjením lidí jako sniper, protože chtěl udělat dojem na ženy.

Podle prokuratury se Akhlafa přidal k IS v iráckém Mosulu a syrském městě Rakka, na Blízkém východě pobýval v letech 2014 až 2016. "Byl tam a věděl, že Islámský stát je teroristická skupina," uvedla prokurátorka Nicole Vogelenzangová.

Podle ní se Akhlafa dokonce nabízel jako dobrovolník pro sebevražedné útoky a jeho angažmá v Iráku a Sýrii je velmi dobře zdokumentované. Akhlafa je například veden na výplatní pásce IS objevené v Mosulu, uvedla prokurátorka.

Bojovat za IS do Iráku a Sýrie odešlo podle evropské policejní agentury Europol asi 5000 Evropanů. Zhruba 1500 z nich se vrátilo. Neexistuje ale žádný mezinárodní soud, který by se zabýval válečnými zločiny během syrské občanské války, proto někdejší bojovníky IS soudí místní soudy na základě takzvané univerzální jurisdikce. Ta umožňuje soudit pachatele válečných zločinů bez ohledu na to, kde se staly.