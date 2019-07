Další vážná lodní nehoda v Benátkách: Bouřka vychýlila výletní loď

Třebaže jachta, která jen těsně ušla střetu, měří na délku 50 metrů, vedle obrovské lodi se zdá na videu zcela nepatrná. "Vrazi" a "gauneři" jsou nejmírnější výrazy, kterými Italové pozorující manévr zúčastněné častují. Loď podle nich neměla v takovém počasí vyplouvat.

Posádka jachty se podle agentury AGI vyřítila na nábřeží. Remorkéru se na poslední chvíli podařilo cestu lodi z laguny usměrnit.

Na začátku června loď MSC Opera s 2680 pasažéry proplouvala kanálem Giudecca a kvůli poruše motoru narazila do přístavního mola a jiné, menší turistické lodi. Způsobila přitom lehká zranění čtyřem lidem.

Incidenty oživily ostrou debatu o tom, jak obří lodě poškozují křehký ekosystém laguny. Ekologové tvrdí, že plující kolosy přispívají k erozi základů města, které i s lagunou figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO.

"Hlavní odpovědnost za to, co se stalo včera (v neděli) a co se může přihodit v budoucnosti nese ten, který za poslední měsíce neučinil žádné rozhodnutí," řekl starosta města Luigi Brugnaro. Měl přitom na mysli ministra dopravy Danila Toninelliho z protestního Hnutí pěti hvězd.

"Už jsme se načekali dost. A teď jsme velmi rozzlobení. Už máme dost výletních lodí u (náměstí) svatého Marka a v kanálu Giudecca. Ať ministr Toninelli co nejdříve sdělí institucím a občanům výsledky už x-té kontroly, co nařídil," dodal první muž Benátek.

V roce 2017 Itálie schválila plán rozvoje benátské laguny, který podporuje výnosnou turistiku okružních plaveb a zároveň je šetrný k městu. Výletní lodě mají do laguny vplouvat jinou cestou, nepřiblíží se při tom k náměstí svatého Marka a ty největší z nich budou kotvit na druhé straně zátoky.

Letos mají výletní lodě začít pomalu mizet z kanálu Giudecca, který lemuje náměstí svatého Marka a odděluje čtvrť Dorsoduro od ostrova Giudecca. Místo toho budou do laguny vplouvat více na jihu trasou, kterou již nyní využívají kontejnerové lodě a ropné tankery.

Největší výletní lodě mají kotvit v průmyslovém přístavu Marghera. Ostatní lodě budou pokračovat do nynějšího terminálu. Připlují k němu ovšem z druhé strany a laguna pod jejich trasou bude muset být prohloubena o několik metrů.