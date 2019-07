Pokuta 25 milionů korun za záchranu uprchlíků? Liga severu přišla s kontroverzním návrhem

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Italská protiimigrační strana Liga vicepremiéra Mattea Salviniho navrhla podstatně zpřísnit opatření proti lodím nevládních organizací zachraňujícím migranty, které poruší zákaz a vplují do některého z italských přístavů. Informovala o tom dnes agentura ANSA. Podle zvažovaného pozměňovacího návrhu by nově všem plavidlům, která bez povolení zamíří do italských výsostných vod, hrozila pokuta až jeden milion eur (25,5 milionu Kč). Dosud byla maximální výše peněžitého trestu 50.000 eur (1,28 milionu korun).