Drama v Amsterdamu: Na letišti se srazila letadla. Vyděšení cestující netušili, co se děje

Ke kolizi dvou letadel došlo v úterý přímo na letišti. Letoun Airbus A320 britské nízkonákladové společnosti EasyJet narazil do zaparkovaného Boeingu 737 holandské letecké společnosti KLM. Nizozemský letoun byl připravován na let do Madridu a cestující EasyJetu měli odletět do Londýna.

Letadlo společnosti easyJet při jízdě po ranveji svým levým křídlem narazilo do zadní části zaparkovaného. Cestující, kteří poskytli svou výpověď médiím, o incidentu hovoří jako o děsivém zážitku. „Celé letadlo se začalo třást a znělo to opravdu děsivě,“ popsal jeden z nich na twitteru.

@VASAviation

In Schiphol Amsterdam airport a @KLM and an @easyJet plane crashed into each other at the gate pushback. There was an article in Dutch ->https://t.co/qjM8oIW0Bz

