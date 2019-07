Nepoučitelný Macron? Paříž chce zavést ekologickou daň pro všechny lety z Francie

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Francouzská vláda chce od příštího roku zavést ekologickou daň k ceně letenky u všech letů s odletem z Francie. Pohybovat se má v rozmezí od 1,5 eura (38 Kč) za let ekonomickou třídou po Francii či v rámci EU po 18 eur (460 Kč) u letů třídou business mimo EU. Uvedla to dnes ministryně dopravy Elisabeth Borneová. Očekává se, že daň ročně vynese 180 milionů eur (4,6 miliardy Kč), které chce vláda investovat do ekologické dopravní infrastruktury, včetně železnice.