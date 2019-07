Paříž a okolí se změnily v "lékařskou poušť", krizi nevyřešili ani lovci hlav

Na přelomu tisíciletí byla v Paříži a okolí hustá síť ordinací, za posledních deset let jich ale zhruba 2000 zaniklo, píše AFP. Podle Didiera Jaffrea z regionálního střediska ministerstva zdravotnictví (ARS) "nemá takový přístup k praktikovi, jaký by měli mít" aktuálně 4,4 milionu obyvatel Île-de-France. To je 37 procent místní populace. Region má sice nejvyšší absolutní počet lékařů, ale "převedeno na obyvatelstvo jsme první francouzská lékařská poušť", řekl Jaffre.

Důsledky tohoto stavu popsala 66letá důchodkyně Delloula, která žije na severním okraji Paříže a potýká se se srdečními problémy. Její obvodní lékař nedávno odešel do důchodu a nikdo jej nenahradil. Bývalá uklízečka tak musela vícekrát i kvůli "banální konzultaci" na pohotovost. "Strávila jsem tam celý den," řekla.

Podle ARS se navíc personální nedostatek netýká jen praktických lékařů, ale také ošetřovatelů, sester a dalších pozic ve zdravotnickém systému. Organizace URPS zastupující privátní zdravotnická zařízení zase varuje, že 48 procent soukromých obvodních lékařů je už starších 60 let. To znamená, že do pěti let odejdou do důchodu.

"Na jednoho doktora připadá v Île-de-France od 1500 do 2000 pacientů. Když odejde do důchodu, aniž by se našel nástupce, takovýto počet lidí hledá nového lékaře, přičemž 30 až 40 procent pacientů jsou takzvaně složití, tedy mají chronické potíže," vysvětlil generální ředitel URPS Alexandre Grenier.

Jako možné důvody aktuálních problémů zmiňuje AFP mnohdy náročnou práci v hustě zalidněném regionu a také vysoké náklady na bydlení, dopravu i provoz ordinace. Kromě opatření přijímaných na celostátní úrovni se tak URPS, ARS i další organizace snaží investovat do infrastruktury. Podle Bruna Silbermana z URPS by ale pro překonání současných potíží bylo potřeba otevírat nové kliniky každý týden.

"Potřebujeme opravdový Marshallův plán," říká Jaffre. Podle něho je důležité "zdravotnické profese v Île-de-France znovu zatraktivnit". Práce v pařížské oblasti zatím zjevně příliš neláká, což ukazuje případ z obce Ablis jihozápadně od Paříže. Místní starosta hledá náhradu za jednoho ze tří místních lékařů už rok. Zatím bez úspěchu, přestože radnice pozici inzerovala v odborných publikacích a obrátila se i na "lovce hlav". "Nic nezabralo, zatím kandidáta nemáme," řekl starosta Jean-Louis Barth.