Ostrá potyčka v Lipsku: Stovky lidí se vzbouřily proti vyhoštění uprchlíka

Podle policie měl být muž odveden a připraven na vyhoštění ze země v úterý večer. Zasahujícím policistům v tom ale fyzicky bránil dav asi 30 lidí.

Protest později přerostl ve spontánní demonstraci, které se zúčastnilo až 500 lidí. "Jsme tady, jsme hlasití, protože nám kradete souseda," skandovali protestující. Policie akci po jedné hodině ranní oficiálně ukončila, demonstranti však na příslušníky začali házet pivní lahve a kamení. Policisté odpověděli slzným plynem.

Pepper spray on the face and then put them on the ground and beating them up.

Police violence against anti deportation protesters.



