Polsko zápolí s lékovou krizí, pacienti berou útokem lékárny v Česku

"Lékárnici rozhazují rukama, ale pacienti jsou bezradní. V lékárnách i ve velkoskladech chybí hodně léků," uvedla televizní stanice. Podle zpráv od diváků chybí například lék používaný při snížené činnosti štítné žlázy. Problémem je sehnat preparáty používané při léčbě cukrovky či antidepresiva. Chybějí i očkovací látky proti žloutence.

Seznam nedostatkových léků je ale mnohem delší. Lékárníci varují, že začínají chybět nejen léky pro lidi trpící vysokým tlakem, astmatem či alergiemi, ale i onkologické a neurologické léky.

"Spolu se skupinou více než 300 léků, kterým trvale hrozí nedostupnost, máme problém i s téměř 500 léky, které pacienti nemohou sehnat," uvedla lékařská komora v otevřeném dopise, adresovaném ministru zdravotnictví.

Stanice uvedla, že kvůli chybějícím lékům se na ni obrátily více než dvě stovky diváků. "Co má dělat pacient s nemocnou štítnou žlázou, když nikde nemůže sehnat lék. Lékárny dostávají jen po dvou baleních," postěžovala si Elžbieta z Gdaňska. Martu trápí stejný problém, protože už tři týdny nemůže pro syna sehnat stejný lék ve městě Kielce. Podobně v podhůří Karpat podle ohlasů od června chybějí léky na léčení cukrovky.

Jeden z diváků ale vzkázal, že pro léky jezdí do ciziny. "Už týden nelze sehnat v lékárnách lék proti depresím. Tvrdí, že není ani ve skladech. Beru tedy recept od polského lékaře a pak zajedu do lékárny v Česku anebo Německu, kam to nemám daleko," svěřil se televizi Piotr.

"Tak špatně jsme na tom ještě nebyli. Musíme léky shánět jako za komunistů," tvrdí předseda lékárnické komory ve Slezsku Piotr Brukiewicz. Listu Gazeta Wyborcza řekl, že nejvíce žádané léky se vyprodají za pár hodin a u několika druhů jde přímo o tragédii, protože za ně chybí i náhrada.

Zpočátku se podle deníku problém týkal skoro výlučně jen drahých originálních léků. V současnosti ale začínají chybět i populární generika (ekvivalenty originálních léků, které mohou přijít na trh po vypršení jejich patentové ochrany), které denně používají až statisíce pacientů. Je-li to možné, lékárníci nabízejí klientům obdobné léky, ale i ty již končí, a to tím spíše, že vyděšení pacienti si snaží vytvářet zásoby. Situace se každým dnem zhoršuje.

Problém prý souvisí s Čínou, kde po zpřísnění předpisů na ochranu životního prostředí museli zavřít desítky továren vyrábějících látky, používané evropskými výrobci léků. Látky dovážené z Číny podle odhadů slouží k výrobě více než 80 procent léků na polském trhu. Jinou možností podle deníku může být hra farmaceutických koncernů před očekávaným jednáním s polskými úřady o cenách léků, které hradí zdravotní pojišťovny.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že z monitoringu prodeje léků nevyplývá, že by se snad na polském trhu něco chybělo. Přechodné nedostatky se mohou vyskytnout nejvýše v jednotlivých lékárnách. Lékárníci nevěří svým uším, dodala Gazeta Wyborcza.