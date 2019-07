Británie směřuje k bezprecedentní krizi? Plán Borise Johnsona by zavařil i královně

Přerušení zasedání parlamentu je v Británii za normálních okolností rutinní událostí, k níž dochází zhruba jednou za rok. Tímto úkonem končí jedno legislativní období, načež královna o několik dní později zahájí další. O načasování těchto úkonů v praxi rozhoduje vláda, ačkoli formálně vyžadují "příkaz" panovníka.

Za momentální patové situace v britském parlamentu se spekuluje o tom, že příští premiér by mohl na podzim ukončit aktuální schůzi, která běží už dva roky, a začátek té další záměrně odložit tak, aby Británie i proti vůli poslanců 31. října odešla bez "rozvodové" dohody z Evropské unie.

Exministr zahraničí Johnson, který se pravděpodobně za dva týdny stane britským premiérem, v úterý večer v debatě v televizi ITV uvedený scénář nevyloučil. Označil za "absolutně bizarní", aby Londýn vyřazením této možnosti oslaboval svou pozici pro případné vyjednávání s EU. Johnsonův soupeř ve volbě nástupce premiérky Theresy Mayové, kterým je současný šéf diplomacie Jeremy Hunt, naopak zablokování parlamentu kategoricky odmítl.

Podle BBC by bylo využití tohoto nástroje pro politické účely bezprecedentním krokem pro moderní britskou politiku. Expremiér Major kritizoval i to, že nový premiér by tímto postupem zapletl královnu do ústavní krize.

"Pro uzavření parlamentu by musel premiér jít za jejím veličenstvem královnou a požádat o povolení k ukončení (zasedání). Když ji její premiér o toto povolení požádá, je takřka nepředstavitelné, aby královna udělala cokoli jiného, než že povolení udělí. A v tu chvíli je vržena do ústavní kontroverze, jaké by žádný seriózní politik neměl královnu vystavovat. Pokud k tomu dojde, celá řada lidí by usilovala o soudní přezkoumání," řekl Major s tím, že on by byl jedním z nich.

Konzervativní předseda vlády z let 1990 až 1997 také obvinil Johnsona z pokrytectví. Bývalý starosta Londýna podle něj před brexitovým referendem z června 2016 prezentoval odchod z EU jako možnost posílit britský parlament, nyní ale navrhuje zákonodárce vyřadit ze hry.

Former Conservative Prime Minister, #JohnMajor, tells it how it is on #Brexit when he was interviewed on BBC’s ‘Hard Talk’ this week. Listen to this bold and blunt 2-minute extract and then RT widely please. Join our discussion on Facebook at: https://t.co/atgk2yZrIC #FinalSay pic.twitter.com/10J3i1Cjzw — Reasons2Remain #FBPE (@Reasons2Remain) 7. července 2019

Hlasování v dolní komoře parlamentu na začátku roku ukázaly, že většina britských poslanců je proti brexitu bez dohody, což pro Johnsona, který slibuje Británii "stůj co stůj" vyvést z EU na konci října, znamená potenciální překážku. Předseda Dolní sněmovny John Bercow navíc v červnu řekl, že poslanci nebudou zbaveni možnosti i nadále do brexitového procesu promlouvat.

"Parlament nebude vyloučen z rozhodovacího procesu v této důležité záležitosti. To se prostě a jednoduše nestane," prohlásil.