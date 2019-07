Populace EU loni vzrostla, ale jen v důsledku imigrace

Podle Eurostatu se v unii v roce 2018 narodilo pět milionů dětí, tedy o 118.000 méně než za předchozích 12 měsíců. Zároveň bylo nahlášeno 5,3 milionu úmrtí, což je o téměř 46.000 více než v roce 2017.

Nejvíce dětí se v porovnání s počtem obyvatel loni rodilo v Irsku (12,5 na 1000 obyvatel), Švédsku (11,4) a v Británii (11), nejméně pak na jihu Evropy v Itálii, Španělsku, Řecku a Portugalsku (7,3 až 8,5).

