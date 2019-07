EU musí být do roku 2050 uhlíkově neutrální, tvrdí von der Leyenová

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Kandidátka do čela Evropské komise Ursula von der Leyenová pokládá za nutné, aby Evropská unie byla v roce 2050 neutrální z hlediska emisí skleníkových plynů. Pokud bude příští týden zvolena jako nástupkyně Jeana-Claudea Junckera do čela nové Evropské komise, chce se také zasadit o to, aby ve všech zemích unie existovala minimální mzda.