Interpol udeřil na pašeráky, při celosvětové razii zabaveno 15 tisíc zvířat

Operace se týkala 109 zemí po celém světě, policie během červnového zásahu zadržela 582 podezřelých. Zabaveno bylo mimo jiné i 23 primátů, 30 kočkovitých šelem, přes 4300 ptáků, 1500 plazů a 9777 želv. Kromě živých zvířat úřady našly také téměř půl tuny slonoviny, několik nosorožčích rohů a další části zvířecích těl, například medvědí tlapy nebo kosti.

V Mexiku celníci objevili například pašované mládě bílého tygra, v Rusku plný kontejner želv a v Indii plameňáka. Během zátahu úřady zabavily i 1,7 tuny rostlin a mořskou faunu zastoupenou hlavně korály.

Policie našla téměř tunu šupin luskounů, tedy hmyzožravých savců z Asie a z Afriky, kteří jsou jedním z nejvíce pašovaných zvířat na světě. Šupiny, které malé živočichy chrání před predátory, jsou podobně jako nosorožčí rohy žádaným artiklem v tradiční čínské medicíně.

OPERATION THUNDERBALL @UPMA_Ecuador #Environmental #Police seize protected reptiles (180), birds (91), live primates, marine wildlife, mammals (42), rare insects and timber (600 m3) all with estimated street value USD170,000 https://t.co/lC0tdDJhxl pic.twitter.com/LEeotmZF0E