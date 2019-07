Záběry zkázy: Takhle bouře zničila karavan, ve kterém byli Češi. Jako po výbuchu bomby

Severní část Řecka, kde tráví první část letních prázdnin u moře tisíce cizinců, zasáhla divoká bouře po několika dnech s tropickými teplotami blížícími se 40 stupňům. Ve středu večer začaly Chalkidiki a okolní oblasti bičovat prudké lijáky a krupobití. Vítr vyvracel stromy, ničil střechy budov a zdevastoval pláže.

Chalkidi kvůli tomu vyhlásila mimořádný stav. Více než 150 hasičů mělo celonoční zátah.

Podle místních zdevastovaná oblast vypadá, jako kdyby někdo na ní „hodil bombu“. Podle nich takto strašné počasí v oblasti nebylo více než 100 let, uvádí server ant1news.gr.

„Něco takového jsem ve své 25leté kariéře zažil vůbec poprvé," přiznal agentuře Reuters lékař z nemocnice ve městě Nea Mudania, Athanasios Kaltsas. V jeho nemocnici byli ošetřeni pacienti ve věku od osmi měsíců do 70 let, zvláště s rozličnými zlomeninami.



Bouře způsobila zranění 100 lidem. Šest osob stála život. Dle ant1news.gr je smutnou ironií, že všechny oběti byly turisty, kteří si na řecký ostrov přijeli užít dovolenou.

Mezi mrtvými turisty jsou i dva postarší Češi. Jejich karavan na pláži u města Sozopoli bouře převrátila a zcela zničila. Po pláži jsou rozházené věci.

Karavan, ve kterém zahynuli dva Češi (0:22) | zdroj: YouTube

V karavanu se nacházel jejich syn, který byl se zraněními převezen do nemocnice. 19letý vnuk, který se nacházel mimo karavan, vyvázl s lehčími zraněními.

Kromě Čechů se obětí bouře stala 54letá Rumunka a její osmiletý vnuk, na které spadla střecha restaurace. Zemřel též dospělý Rus s malým dvouletých chlapcem, na které dopadl strom.

Dle ČTK by v oblasti mělo být s cestovními kancelářemi asi 7 500 Čechů. Místopředseda české Asociace cestovních kanceláří Jan Papež podotýká, že se jedná o lokalitu, kam jezdí spousta Čechů bez cestovních kanceláří vlastní dopravou, například do pronajatých apartmánů. „Odhadoval bych, že na poloostrově může být deset až dvanáct tisíc českých turistů," uvedl Papež.

Podle něj je zatím příliš brzo na hodnocení škod. To by mělo zabrat celé dopoledne. „Byla to bouře, která odezněla. Byl bych spíše optimistický v tom, že dál nebude pobyt na Chalkidiki nijak narušen," myslí si Papež.



Případné zkrácení nebo rušení pobytů by podle něj mohlo potkat pouze turisty, kteří mají být ubytováni právě v zařízení poškozeném bouří. V takovém případě by to řešily přímo cestovní kanceláře.