Trump odhání migranty. Ti teď míří do Evropy

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Migranti z latinskoamerických zemí, kteří se touží dostat do USA, nyní obrací pohled do Evropy. Jejich počet se zvyšuje, přičemž Venezuelané jsou druzí za Syřany, co se týče počtu žádostí o azyl, uvádí britský list The Guardian.