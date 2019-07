Kvůli Babišovi je ČR toxická, politolog si nebal servítky

Český premiér Andrej Babiš podle politologa nemá v EU tak dobré vztahy, jak opakovaně tvrdil.„Není to pravda, ty vztahy – a dobře to bylo vidět na nedávném summitu EU – jsou takřka na bodu mrazu,“ hodnotí pro Čro Plus Kratochvíl.

„To je jednoznačné. Premiér Babiš a Česká republika je dvojnásobně toxická. Tvrdím to opakovaně, že je velkou chybou, že česká zahraniční politiky žene vše přes Visegrad. Jiné země to nedělají. Slovensko například ve věci klimatické změny reagovalo odlišně,“ uvedl problémy současné zahraniční politiky.

Ihned navázal kauzou odmítnutí Nizozemce Franse Timmermanse do čela Evropské komise.“ Čeho jsme dosáhli? Timmermans bude číslo dvě. Číslo jedna bude van der Layen. Orbán a další v našem regionu si zřejmě myslí, že když je von der Leyenová matkou sedmi dětí a je z konzervativní strany, bude automaticky sdílet jejich světonázor, ale například měla doma uprchlíka. To bude haló, až se to dozví české alternativní weby,“ upozornil politolog.

Země V4 tak svou obstrukcí ničeho v EU nedosáhly. „Já bych se vsadil, že nová komise bude postupovat proti Maďarsku a Polsku ve věci porušování vlády zákona, stejně ne-li přísněji než doposud.“

„Jestli něco prochází celou Evropou je to nárůst radikální pravice. Levicový populismus, jako byla Syriza, zmizel jak pára nad hrncem, zbyl jen populismus pravicový,“ popsal současnou situaci v zahraničí.