Čína poprvé nasadila svá vojenská vozidla v Evropě. Zpráva USA?

Společné cvičení – nazvané Kombinovaná pomoc 2019 - je zaměřeno na přípravu vojsk s jednotkami zdravotnických služeb čínských a německých ozbrojených sil, aby byly schopné reagovat na humanitární krize, jako je útok na vozidlo OSN či závažné epidemie nemocí typu cholera v uprchlickém táboře, uvedla čínská tisková agentura Sin-chua.

Dvoutýdenního cvičení se zúčastní 100 mediků čínské armády a 120 mediků a 100 členů podpůrného personálu německé armády. Čína na cvičení poslala též svá obrněná sanitární vozidla. Jedná o první případ, kdy čínská armádní vozidla budou nasazena v Evropě, podotýká hongkongský deník South China Morning Post.

Čínská lidově-osvobozenecká armáda, (ČLOA) a německý Bundeswehr už podobný typ cvičení uskutečnily v roce 2016 v čínském městě Čchung-čching, kde se připravovaly na možné zemětřesení.

Čína ve stále větší míře aktivně participuje v těchto druzích činnosti. Zdravotní síly Čínské lidové armády byly už nasazeny v humanitárních krizových zónách, např. v těch částech Afriky, které se potýkají s epidemií eboly.

„Poskytuje to nízko rizikový způsob, jak prokázat svůj závazek ke globální správě věcí veřejných, který může pomoci snížit obavy z rostoucího vojenského potenciálu (Číny)," řekl serveru Business Insider Matthew Funaiole, expert na Čínu z Centra pro strategické a mezinárodní studie. Podle něj též tyto tréninková cvičení pomáhají zlepšit koordinaci a logistiku a tím přispět k modernizaci armády.

Yue Gang, vysloužilý plukovník ČLOA, řekl listu South China Morning Post, že cvičení nemá příliš velký vojenský význam, je však důležité pro mezinárodní aktivity Číny. „ČLOA bude muset jít do zahraničí, aby ochránila čínské zámořské zájmy v zemích podél iniciativy Jeden Pás,“ řekl Gang s odkazem na čínský masivní investiční projekt tzv. Nové hedvábné stezky.

Gang to označil za „průlom“, který podtrhuje důvěru mezi Německem a Čínou, přičemž by německého příkladu mohly následovat i další evropské země. Pro Čínu je to velice podstatné, protože NATO je vůči ní velmi podezřívané a toto by mohlo stupeň nedůvěry snížit. „Pokud by mohla existovat nějaká základní vzájemná důvěra a porozumění se silami NATO, nebezpečí potenciálního konfliktu by mohlo být značně zmírněno,“ uvedl Gang.

Hlavní varovný hlas v NATO vůči Číně se ozývá ze strany USA. Ačkoliv je Německo stejně jako USA členem NATO, mezi tradičními spojenci v důsledku agresivní nacionalistické politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa dochází k stále zřetelnějším rozkolům.

Podle analytiků je Čína si toho vědoma a pokouší se získat frustrované Německo na svou stranu. Samotné Německo vysílá tímto cvičením USA zprávu, že je připraveno vzít evropskou bezpečnost do vlastních rukou. „Jako vůdce EU Německo řeklo, že Evropa by měla převzít vlastní bezpečnost,“ poukazuje Wang Yiwei, expert na evropská studia z Čínské lidové univerzity. „Je to také zbrusu nová světová bezpečnostní situace, protože Čína i Evropa by chtěly ochránit svá rizika při jednání s USA,“ dodal.

Server Newsweek poukazuje, že Čína provádí vojenské cvičení s Německem ve stejné době, kdy v Jihočínském moři uskutečňuje testy protilodních raket. Pentagon to velmi ostře zkritizoval.

Jorge Benitez, expert na NATO z think-tanku Atlantická rada, řekl serveru Stars and Stripes, že přítomnost čínské armády je „levným propagandistickým vítězstvím“ Číny, zatímco vytváří špatný dojem pro Německo, NATO a USA.

Minulý rok Čína provedla své první kombinované vojenské cvičení s námořními silami Evropské unie (EU NAVFOR) v blízkosti nové čínské vojenské základny v Džibuti. Podle expertů se jednalo o bezprecedentní úroveň spolupráce.