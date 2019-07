Italská strana podplacená Ruskem? Ligu severu vyšetřuje prokuratura

"Věc vyšetřujeme, abychom zjistili, zda byly porušeny zákony, nebo nikoli," řekl milánský nejvyšší státní zástupce Francesco Greco. Podle zdroje agentury Reuters vyšetřovatelé věděli o existenci nahrávky už před jejím zveřejněním. Italské zákony zapovídají dary politickým stranám od zahraničních subjektů. Opoziční levicová Demokratická strana žádá, aby Salvini vše vysvětlil v parlamentu.

Podle deníku L'Espresso se s trojicí Rusů v moskevském hotelu Metropol setkal Salviniho bývalý mluvčí Gianluca Savoini a dva další Italové loni 18. října. Jednali spolu hodinu a čtvrt a domlouvali obchod, při němž by velká ruská ropná společnost prodala italské energetické společnosti Eni za rok nejméně tři miliony tun nafty s nízkým obsahem síry v hodnotě 1,5 miliardy dolarů (přes 34 miliard Kč). Transakci měli provést prostředníci a při prodeji se počítalo se slevou, líčí průběh vyjednávání BuzzFeed.

Analytikové z energetického odvětví pro BuzzFeed úhrn slevy odhadli na 65 milionů dolarů (bezmála 1,5 miliardy Kč). Tyto peníze pak měly tajnými finančními kanály doputovat na konto Ligy.

"Příští květen se konají evropské volby. Chceme Evropu změnit. A nová Evropa musí mít blízko k Rusku jako dřív, protože chceme získat zpět svou suverenitu. Salvini je první, kdo chce Evropu změnit. Spolu s našimi evropskými spojenci," říká jeden z Italů anglicky na loňské nahrávce. Salvini, kterému se na záznamu přezdívá "evropský Trump", se tehdy v Moskvě oficiálně účastnil obchodní konference.

"Od nikoho ze zmíněných (ve zprávě) osob jsem nedostal ani rubl," řekl agentuře ANSA Savoini, který předsedá kulturnímu sdružení Lombardie-Rusko a Lize zprostředkovává kontakty v Rusku. "Zbytek jsou nactiutrhačné narážky, jsem ve spojení se svými právníky," dodal. Několika deníkům dnes řekl, že na nahrávce nepoznává svůj hlas. Připustil nicméně, že se setkal se skupinou nejmenovaných ruských podnikatelů.

Třebaže bývalý mluvčí šéfa Ligy nezastává žádnou oficiální funkci ve vládě, Salviniho při všech cestách do Moskvy doprovází. To on uzavřel spojenectví Ligy s Putinovou stranou Jednotné Rusko a od samého počátku vedl jednání o ruském financování Ligy, tvrdí L'Espresso. Do Ruska, na Krym a do Donbasu uskutečnil desítky cest.

Salvini své sympatie k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi nijak neskrývá a je pro pro zrušení sankcí EU proti Rusku.

Putin minulý týden oficiálně navštívil Řím a Vatikán. Vládní večeře s ním se zúčastnil Salvini i Savoini. "Salvini má k naší zemi velmi vřelý vztah," řekl deníku Corriere della Sera ruský prezident, který je s Ligou "neustále v kontaktu".

Italský soud minulý rok dal Lize 75 let na to, aby státu splatila 49 milionů eur (1,25 miliardy Kč), které zpronevěřilo bývalé vedení strany, připomněla agentura Reuters. Salvini tehdy varoval, že Liga může zbankrotovat.

Po mediálně sledovaných kauzách s humanitárními loděmi volební preference Ligy stouply na počátku měsíce na rekordních 38 procent.