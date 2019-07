Německý soud přišel s novým rozsudkem: Berlínská vláda musí dostat zpět ženu bojovníka IS

Soud vyzval ministerstvo zahraničí, aby nechalo ověřit identitu tří dětí žijících v uprchlickém táboře v Sýrii a pak zajistilo, aby se i s matkou, německou občankou původem z Dolního Saska, mohly dostat do Německa. Podle soudu jim přísluší ochrana ze strany státu tak, jak je zakotvená v německém základním zákonu. Podmínky, jaké panují v uprchlickém táboře Al-Húl spravovaném Kurdy, znamenají ohrožení pro život dětí, a proto musí německý stát jednat.

Děti jsou ve věku od necelých dvou do osmi let. Ministerstvo zahraničí tvrdilo, že nemá povinnost pomáhat zpět do vlasti také jejich matce, píše Süddeutsche Zeitung. Německá vláda má obavy, že ženy, stejně jako jejich manželé, kteří se v uplynulých letech přidali k bojovníkům Islámského státu, představují pro zemi bezpečnostní riziko.

V táboře Al-Húl přebývají desítky bojovníků Islámského státu původem z Německa s celými rodinami, včetně několika stovek dětí s německým občanstvím.

Süddeutsche Zeitung nicméně uvádí, že i po tomto rozhodnutí správního soudu zůstává otevřená otázka, zda německá vláda má do Německa dostat i dospělé příslušníky IS. V tomto případě podle kurdských představitelů nebyl návrat pouze dětí možný, a tak s nimi musí do Německa cestovat i matka. I přes měsíce trvající debaty německé úřady stále nemají jednotnou politiku, jak přistupovat k občanům Německa, kteří se vydali bojovat v řadách Islámského státu. I ze strany bezpečnostních činitelů zaznívá někdy kritika na adresu ministerstva zahraničí, že příliš otálí zejména se záchranou dětí z uprchlických táborů a jejich přepravou do Německa.