Slováci vlepili facku Zemanovi. Našli řešení vládní krize v Česku a vypráskali Babiše

Slovenský server Pravda.sk tvrdí, že pokud by Zeman více ctil ústavnost, nevymýšlel by si podle něj záminky, proč neodvolat ministra kultury. Kdyby naopak Babiš více ctil ústavnost, podal by na prezidenta žalobu u Ústavního soudu.

Aktuální situaci by ale mohla rozseknout i ČSSD, která, kdyby nebyla v hluboké krizi, by se odhodlala z koalice vystoupit. Tvrdí to komentátor Peter Javůrek s tím, že Zemanovi ústava vyhovuje pouze v bodech, ve kterých mu přiznává pravomoci a působnosti.

"V bodech, které v Česku, podobně jako u nás na Slovensku, dávají exekutivu do rukou premiéra, ne prezidenta, Zeman ústavu s přehledem ignoruje. Babiš zatížen skandálem, který ho nakonec může dostat i před soud, zase mnohem více potřebuje voličů Zemana, jak nějakou visačku ústavní kvality," poukazuje komentátor.

Zeman by podle něj měl být při výměně ministra pouze ceremoniářem. To, že chce svolávat další schůzky s předsedou vlády a šéfem ČSSD, proto považuje za dětinské. Stejně tak neakceptuje argument, že Michal Šmarda, který by měl nahradit Staňka, nemá zkušenosti v resortu. To by podle komentátora mělo zajímat vládu, ne prezidenta.

"Fakt, že Babiš vytrvale odmítá podání k Ústavnímu soudu, které od něho požaduje rozhořčený Hamáček, se snoubí s faktem, že tentýž rozhořčený Hamáček nedokáže říct, zda jeho strana zůstává ve vládě, nebo z ní odejde, což by s největší pravděpodobností znamenalo její konec a předčasné volby," míní komentátor.

Dodává, že Zeman se od svého zvolení prezidentem snaží zasahovat do parlamentních a vládních věcí, čímž si možná jen vyřizuje osobní účty. Kdo ale podle něj z momentálního vývoje těží je předseda SPD Tomio Okamura.