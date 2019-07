Nově zvolený litevský prezident složil přísahu, v kampani útočil na Rusko

Na pompézní ceremonii v litevském parlamentu Nauséda dorazil i se svou rodinou. "Nesmíme zapomínat, že svoboda a nezávislost nejsou darem. Musí se vybojovat a chránit," řekl Nauséda, který na první zahraniční cestu vyrazí do sousedního Polska.

Today I took the oath of allegiance to the Nation and Homeland.

I send a message of unity and openness to all Lithuanians around the world, to our friends and allies. #Lithuania pic.twitter.com/d0Ei53uEPz