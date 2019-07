Bouře v Řecku odhalily vážný problém: Nouzová linka 112 zase selhala

Neštěstí na Chalkidiki podle místních médií ukázalo, že linka 112 má v Řecku stále nedostatky. Nový řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který je v úřadu od pondělka, proto nyní nařídil svému mluvčímu, aby dohlédl na zajištění plného fungování této unijní tísňové linky.

Na problémy s linkou 112 si v Řecku stěžovala tehdejší opozice (nynější vládní strana) už před rokem v létě poté, co vypukly lesní požáry v okolí Atén, jeden z nich v přímořském letovisku Mati u Atén. V jednom týdnu tehdy zemřela asi sto lidí. Kvůli těmto požárů podali příbuzní obětí několik stížností k soudu, v nichž mimo jiné vinili úřady, že včas nevarovaly obyvatele před blížícím se ohněm a neprovedly rychlou evakuaci.

Po požárech si strana Nová Demokracie, v jejímž čele už tehdy stál Mitsotakis, nynější premiér, stěžovala na vedení civilní obrany kvůli zpoždění v zavádění plné operability unijní tísňové telefonní linky. Civilní obrany tehdy slíbila, že se tak stane do začátku letošního roku.

Heavy storms and hailstorms killed 6 people, mainly tourists (2 Czech, 2 Romanian, 1 Russian) at Greek island #Chalkidiki. About 100 people are injured #Greece #Weather #Storm #ClimateEmergency pic.twitter.com/RCWjUxjKg3