Příštím britským premiérem bude Boris Johnson, ukázal průzkum

V průzkumu odpovědělo 1319 členů Konzervativní strany, která má zhruba 120.000 členů. "Pokud je anketa přesná, dá se na základě dostupných údajů předpokládat, že Johnson získá 67 až 72 procent hlasů," uvedl redaktor serveru Paul Goodman.

Zbytek hlasů připadne Johnsonovu rivalovi, současnému šéfovi diplomacie Jeremymu Huntovi.

Big thank you to everyone in Maidstone today! Another fantastic opportunity to spend time with our members and to set out my plan to deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn



