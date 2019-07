Diplomatický skandál má dohru. Únik depeší o Trumpovi vyšetřuje protiteroristická policie

Obsah diplomatických depeší, které minulý víkend zveřejnil nedělník Mail on Sunday, vyvolal na obou stranách Atlantiku kritické reakce. Darroch za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že prezident Trump je "nestabilní" a "neschopný" a jeho vláda "nešikovná" či "naprosto nefunkční".

Trump po zveřejnění zpráv začal ambasadora kritizovat a prohlásil, že s ním USA již nebudou spolupracovat. Diplomat, jehož i po Trumpově reakci podržela ve funkci premiérka Theresa Mayová, ve středu oznámil svou rezignaci.

Extraordinary statement from Counter Terrorism Command tonight. The #Darroch leaker should give himself up or the Mail on Sunday/⁦@IsabelOakeshott⁩ should shop him, and if they publish more leaks, they too may be committing a criminal offence. Sounds like cops expect more. pic.twitter.com/xkTsUBYbqy