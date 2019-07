Gibraltar propustil íránské námořníky. Co bude se zadrženým supertankerem?

Posádka je podezřelá z porušení sankcí Evropské unie vztahující se na Sýrii. Tanker, který veze 2,1 milionu barelů ropy, gibraltarský soud nařídil zadržet na čtrnáct dní, to znamená do 19. července, píše agentura AFP. Termín ale může být podle ní prodloužen až o 90 dní.

Írán popřel, že tanker mířil do Sýrie. Mluvčí jeho ministerstva zahraničí řekl, že plavidlo dlouhé 330 metrů je příliš velké na to, aby mohlo vplout do jakéhokoli syrského přístavu. Kam ale tanker mířil, mluvčí nesdělil. Teherán zadržení tankeru označuje za pirátství.

zdroj: YouTube

Tanker byl zastaven v období rostoucího napětí kolem ropného provozu v Perském zálivu. Situace souvisí s krachem dohody o íránském jaderném programu, již loni vypověděly USA a letos od ní začal odstupovat také Írán. Při středečním incidentu v Hormuzském průlivu musela zasahovat britská fregata doprovázející britský tanker, k němuž dopluly lodě íránských revolučních gard.

USA chtějí sestavit mezinárodní koalici, která zajistí eskorty obchodních lodí v Perském zálivu.