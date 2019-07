Roztřesená Merkelová. Měla by zveřejnit zdravotní zprávu? Toto si myslí Němci

To, že do kancléřčina zdraví nikomu nic není, si myslí 59 procent respondentů. Na otázku, zda by Merkelová měla předložit veřejnosti podrobnou zdravotní zprávu, odpovědělo souhlasně 34 procent oslovených. Zbývajících sedm procent nemělo na problém názor. Průzkumu se zúčastnilo 4495 respondentů.

Naposledy Merkelovou, která ve středu oslaví 65. narozeniny, postihl třas tento týden při setkání s finským premiérem Anttim Rinnem. Novinářům poté řekla, že je v pořádku a že není nutné si o ni dělat starosti.

Opakovala se tak situace z poloviny června, kdy se kancléřka potýkala se silným chvěním při vítání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tehdy to vysvětlila tím, že byla dehydrovaná.

zdroj: YouTube

O zhruba týden později při jmenování nové ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtové se třes vrátil.