Z Británie se stává policejní stát? Média ostře kritizují vyšetřování kauzy Darroch

Citlivý obsah diplomatických depeší, které minulý víkend zveřejnil nedělník Mail on Sunday, vyvolal na obou stranách Atlantiku napětí. Darroch za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že prezident Trump je "nestabilní" a "neschopný" a jeho vláda "nešikovná" či "naprosto nefunkční".

Trump po zveřejnění těchto zpráv začal ambasadora kritizovat a prohlásil, že s ním USA již nebudou spolupracovat. Diplomat, jehož i po Trumpově reakci podržela ve funkci premiérka Theresa Mayová, ve středu ohlásil svou rezignaci.

Britská policie v pátek oznámila, že začala vyšetřovat, kdo je za únik diplomatických depeší odpovědný. Policejní komisař Neil Basu sice zdůraznil, že se bude zejména snažit nalézt osobu, která novinářům obsah Darrochových zpráv vyzradila, zároveň ale médiím nepřímo pohrozil, že jejich informování o kauze může být porušením zákona o utajovaných skutečnostech. Basu také řekl, že novináři se v tomto případě nemohou hájit tím, že o depeších "informovali ve veřejném zájmu", a mohli by čelit trestnímu stíhání.

Policie se zjevně domnívá, že žurnalisté mají přístup k dalším depeším, které by mohli zveřejnit, a snaží se tomu předejít. Novináři, ale i přední politici nicméně přístup policistů považují za nepřípustné zastrašování. "Stát, který vyhrožuje médiím, to je cesta, po které bychom se vydávat neměli," napsal na twitteru ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Ministr zahraničí Jeremy Hunt na stejné sociální síti zase uvedl, že i když hodlá vyšetřit, kdo za úniky stojí, "bude beze zbytku bránit právo médií tyto úniky zveřejnit, pokud usoudí, že je to ve veřejném zájmu".

These leaks damaged UK/US relations & cost a loyal ambassador his job so the person responsible MUST be held fully to account. But I defend to the hilt the right of the press to publish those leaks if they receive them & judge them to be in the public interest: that is their job