Šílenství v Pamploně pro letošek skončilo. Při běhu s býky zraněno 53 lidí

Do Pamplony se kvůli adrenalinové zábavě každý rok sjíždí až milion turistů, většina z nich ale běhům s býky a večerním koridám jen přihlíží. Ti nejodvážnější se ale oblečou do bílého, uvážou na krk červený šátek a spolu s býky absolvují necelý kilometr dlouhou trasu, jejíž uběhnutí trvá zpravidla jen několik minut. Tak zvané "encierros", jak se běhům před býky v ulicích říká, si často vyžádají množství zraněných, a to nejen při kontaktu s půl tuny těžkými býčími samci, ale i při tlačenicích nebo nehodách.

Dnes způsobil paniku v davu největší z šesti býků, který se oddělil od stáda a obrátil se proti běžcům. Jednoho muže přehodil přes rohy na zem, pak ke zdi přitlačil další dva turisty. Mluvčí místní nemocnice Tomás Belzunegui uvedl, že zraněné lékaři ošetřili a že nejsou v ohrožení života.

Celkem letos býci nabrali na rohy osm lidí. Byli mezi nimi i dva Američané, z nichž jeden utrpěl zranění na krku ve chvíli, kdy se pokoušel pořídit si selfie. V nemocnici skončilo 35 účastníků běhů, během oslav se ale celkově lehce zranily stovky lidí, uvedli zástupci Červeného kříže.

zdroj: YouTube

Historie festivalu, zvaného sanfermines, který světově zpopularizoval americký spisovatel Ernest Hemingway v roce 1926 novelou Fiesta, sahá až do 14. století. V poslední době jsou ale oslavy stále populárnější a baskická Pamplona, která má 190.000 obyvatel, každoročně praská ve švech.

Loni se při bězích s býky v ulicích města zranilo 42 lidí, jen dva z nich ale zvířata nabrala na rohy. Poslední smrtelnou oběť si běh s býky v Pamploně vyžádal v roce 2009, kdy sedmadvacetiletý Španěl podlehl zraněním plic a srdce. Za posledních sto let zemřelo při běhu s býky v Pamploně 15 lidí.