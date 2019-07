V Londýně tragicky zahynula známá youtuberka, osudnou se jí stala elektrokoloběžka

Pětatřicetiletou Hartridgeovou srazilo v pátek nákladní auto na kruhovém objezdu v londýnské čtvrti Battersea. Utrpěla smrtelná zranění a zemřela na místě. Její úmrtí potvrdili blízcí na jejím instagramovém účtu.

Hartridgeová byla trenérkou fitness a známou osobností sociálních sítí, její kanál o životním stylu na YouTube sleduje na 350.000 předplatitelů. Pracovala i jako moderátorka na televizní stanici Channel 4.

Very sorry to hear about the passing of #EmilyHartridge @emilyhartridge

She was very inspiring. #RIPhttps://t.co/mfTrOGRZA8