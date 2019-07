Vyhrotí se kyperská krize? Turci vyzvali Řecko ke spolupráci, EU přitom zvažuje sankce

Turecko bude pokračovat v průzkumné činnosti v oblastech, kde má licenci od úřadů Severokyperské turecké republiky, řekl v neděli kyperským novinám turecký ministr zahraničí. Vyzval zároveň vedení řecké části Kypru, aby přijalo plán prezidenta Severního Kypru Mustafy Akinciho na spolupráci při hledání a využití nerostného bohatství ve vodách u tohoto ostrova.

Plán předpokládá vytvoření společného výboru složeného ze zástupců řecké a turecké části Kypru, který by fungoval pod dohledem OSN a na jehož práci by mohla EU dohlížet jako pozorovatel. Akinci už dříve vyzval k podobné spolupráci při průzkumných vrtech a jeho předchůdce v úřadu prezidenta Derviş Eroglu podobný návrh předložil již v roce 2011.

zdroj: YouTube

Kyperský prezident Nikos Anastasiadis v neděli Akinciho návrh na vytvoření společného výboru převzal a svolal kvůli němu na úterý schůzku politických lídrů řecké části Kypru.

V minulosti řeckokyperská vláda uváděla, že podobné diskuse o energetické spolupráci by měly být součástí rozhovorů o sjednocení Kypru. Ty se vlečou bez výsledku už řadu let. Po uzavření mírové dohody by mohly obě strany nerostná bohatství sdílet, napsala o víkendu agentura Reuters.

Ankara tvrdí, že je jako "garantská země" povinna hájit zájmy lidu Severokyperské turecké republiky. Ta vznikla na severu ostrova v roce 1983 poté, co tam v roce 1974 Turecko vyslalo vojáky v reakci na pokus nacionalistických kyperských Řeků o převrat. V jižní části ostrova funguje mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem EU. Severokyperskou republiku uznává jen Turecko.

Turecko je ve sporu s Aténami a řeckou částí Kypru kvůli těžbě několik let. Ankara tvrdí, že z těžby v okolí Kypru by měli profitovat i obyvatelé Severního Kypru. U jižního pobřeží Kypru provádí již déle průzkumné vrty s licencí od řeckokyperské vlády mimo jiné italská společnost ENI, francouzský Total či americký koncern Exxon Mobil.

Nejnovější napětí vyvolala Ankara, když letos v květnu poslala do vod západně od Kypru loď Fatih s vrtnou plošinou, která tam už zahájila průzkumnou činnost. Minulý týden zakotvila východně od Kypru druhá turecká vrtná loď Yavuz, která se tam rovněž chystá provádět průzkumné vrty.