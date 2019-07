Britská vláda bude lidem radit, že mají déle spát

O příslušném návrhu nových doporučení informoval list The Times. Podle něj ministr zdravotnictví Matt Hancock v doporučeních určených veřejnosti poprvé bude klást velký důraz na dostatek kvalitního spánku, i když se bude věnovat i dlouhodobým preventivním opatřením v boji proti kouření a obezitě.

"Pokud člověk nespí denně alespoň sedm až devět hodin, působí to škody na jeho fyzickém i duševním zdraví, včetně zvýšeného rizika obezity, mrtvice, infarktů, depresí a úzkostí. Vzhledem k tomu, že až tři čtvrtiny britských dospělých spí pravidelně méně než sedm hodin, máme před sebou velké množství práce," citoval The Times z vládního dokumentu.

Britský kabinet chce poukázat i na to, že podle výzkumu zveřejněného v odborném periodiku Journal of Intensive Care Medicine má nedostatek spánku negativní vliv na rychlost zotavení z nemocí a úrazů, přičemž nemocniční pacienti si často stěžují právě na nekvalitní spánek. Vláda hodlá proto vydat nové pokyny pro státní zdravotnictví, které se mají týkat spánku. Personál například bude mít v popisu práce zajistit pacientům klid na spánek a rušit je jen v případě, že k tomu bude dobrý důvod.

People who don’t consistently get the same amount of #sleep or go to bed at the same time each night may be more likely to develop #health problems like #obesity, high blood pressure, high cholesterol and #diabetes. https://t.co/C08g0Ig2Mk pic.twitter.com/ajNWQIBZHT