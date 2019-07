Šílený plán kapitánky lodi Sea-Watch. Do EU chce převézt půl milionu migrantů

V rozhovoru poskytnutém německému listu Bild Racketeová zdůraznila, že Evropa má vůči Africe kvůli koloniální minulosti historickou zodpovědnost. Německou kapitánku v současnosti v Itálii vyšetřují kvůli porušení zákazu vplout do výsostných vod s africkými migranty. Nyní se ukrývá na tajném místě, ve čtvrtek by se ale měla vrátit na Sicílii k výslechu.

Migranty, kteří uvízli v Libyi, musí podle německé kapitánky Evropa "okamžitě dostat do bezpečné země". "Slyšíme o půl milionu lidí, kteří jsou v moci převáděčů či v uprchlických táborech. Musíme je odtamtud dostat," řekla německému bulvárnímu listu Racketeová. "Musíme jim okamžitě pomoci v bezpečném přeplutí do Evropy," dodala.

This boat in distress was reported yesterday at 22.35 by @alarmphone to IT Coast Guard, who confirmed contact to and search of the boat. Rescue only took place after #Colibri reported the exact position to the authorities today at 8:15. 8 NM, 20 minutes from Lampedusa’s coast. https://t.co/pjq7zlfYZb pic.twitter.com/ytRC5jBQzv