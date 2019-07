Německé zdravotnictví se otřese v základech? Polovina nemocnic má skončit

O správném počtu nemocnic se v Německu vedou spory dlouhodobě. Podle studie Bertelsmannovy nadace, o které dnes informovala agentura DPA, by se měl jejich počet pro dosažení lepší péče o pacienty měl snížit ze současných téměř 1400 na méně než 600. Fungovat by měly nadále jen větší a lepší lůžková zdravotnická zařízení, která by tak mohla získat drahé přístroje i více personálu.

"Jen kliniky s větším počtem oddělení a více pacienty mohou nasbírat dostatek zkušeností pro bezpečnou péči," uvedli autoři studie. Podle nich za řadu zdravotních komplikací i případů úmrtí může právě nedostatek zkušeností lékařů a sester v malých nemocnicích, které navíc často nemají k dispozici drahé přístroje potřebné k péči o pacienty mimo jiné po infarktu či mozkové mrtvici.

Radikálním snížením počtu nemocnic by se podle Bertelsmannovy nadace dala zlepšit především akutní péče, ale i plánování operací. Řešením by mohl být tento krok také pro chronický nedostatek zdravotnického personálu.

Vorrang für Qualität: Eine Verringerung der Klinikanzahl würde die Qualität der Versorgung für #Patient|en verbessern und bestehende Engpässe bei Ärzten und #Pflege|personal mildern. (ll) https://t.co/TOUAMcjPJ3 — Bertelsmann Stiftung (@BertelsmannSt) 15. července 2019

Rychlá dostupnost nemocniční péče i ve venkovských regionech, kterou se snaží současná německá vláda zachovat, je podle studie jen zdánlivou výhodou. V menších klinikách je totiž podle ní péče kvůli chybějícím odborníkům méně kvalitní.

Podle odborníků Bertelsmannovy nadace je v Německu problémem také počet lidí, kterým se péče v nemocnicích dostává. Zhruba pět milionů pacientů ročně by bylo podle nich možné ošetřit i ambulantně.