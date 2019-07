Von der Leyenová podá ve středu demisi

"Zítra (v úterý) budu žádat Evropský parlament o důvěru. Ve středu nehledě na výsledek odstoupím jako ministryně obrany, abych se mohla ze všech sil věnovat službě Evropě," napsala von der Leyenová na twitteru v angličtině, francouzštině a němčině. Dodala, že je hluboce vděčná, že mohla pracovat pro německou armádu.

Podle Merkelové nyní von der Leyenová dává všechny síly do evropského angažmá. "Rozhodla se, že to bude dělat s veškerým úsilím. To mě těší, a tak ji také znám," poznamenala kancléřka při návštěvě Saska.

Ministryní obrany je Leyenová od prosince 2013. Stala se v Německu vůbec první ženou v tomto úřadě. V letech 2009 až 2013 byla ministryní práce a sociálních věcí a v letech 2005 až 2009 byla v první vládě kancléřky Angely Merkelové ministryní pro rodinu, seniory, ženy a mládež.

Pokud Evropský poslanci von der Leyenovou jako nástupkyni dosluhujícího předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera schválí, stane se německá politička první ženou na tomto klíčovém unijním postu.