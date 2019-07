Vražda v bunkru na Krétě. Vědkyně před smrtí trpěla, policie zadržela podezřelého

Devětapadesátiletá molekulární bioložka Suzanne Eatonová ze světově uznávaného Planckova institutu přijela na Krétu na konferenci s tematikou ze svého oboru.

Zmizela 2. července, když si vyrazila zaběhat. Její tělo objevili o týden později v bunkru v obtížně přístupném skalnatém terénu zhruba deset kilometrů od místa, kde byla naposledy spatřena.

Maybe someone already suggested this, but this tweet made me think that every scientific meeting/conference over the next year should organize an Eaton 5K. I don’t run myself, but I’d walk it at #ascbembo19. What say you @ASCBiology @GeneticsGSA? https://t.co/RcpOqVUgLN