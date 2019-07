V moři u Anglie plave obří medúza. Nic takového jsem nikdy neviděla, říká bioložka

Na průsvitný kolos s oficiálním názvem kořenoústka plicnatá narazila spolu s kolegou bioložka a moderátorka Lizzie Dalyová, která zkoumala moře pro svůj seriál Wild Ocean Week.

"Tak velkou (medúzu) jsem nikdy neviděla. Pozorovali jsme několik menších medúz na jednom pěkném útesu poblíž, a pak se ze tmy vynořil tento obrovský, nádherný kus," řekla Dalyová.

This is crazy! Divers swam with this massive barrel jellyfish off the coast of Cornwall.

It’s the largest species of jellyfish found in British waters.@BBCCornwall @Shark_ManDan pic.twitter.com/LjxvHS53aB