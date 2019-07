Padne šedá eminence Bruselu? Von der Leyenová naznačila, že vyhodí Selmayra

Uvedl to dnes obvykle dobře informovaný internetový portál Politico, podle kterého takový vývoj von der Leyenová naznačila v pondělí večer na jednání lidovecké frakce EPP, kam ona sama politicky patří.

Sám Selmayr svým spolupracovníkům řekl, že ze sídla komise může být pryč "do konce příštího týdne", uvedl ranní emailový briefing serveru, jehož autor se "šedou eminencí" evropské komise hovořil v pondělí pozdě večer.

Německý právník byl v minulých letech klíčovým spolupracovníkem stávajícího šéfa komise Jeana-Claudea Junckera a v mnoha ohledech klíčovou osobou zákulisí bruselského politického života. Způsob, jakým se na jaře 2018 dostal do funkce generálního tajemníka EK, byl přitom z nejrůznějších stran kritizován a řešila jej například také unijní ombudsmanka.

