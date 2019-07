Merkelová a její třes? Může to být hodně vážné, tahle už to nejde, zní z Německa

„Je opravdu v pořádku? Celé Německo se ptá na tuto otázku, která vyplynula z nejnovějších záchvatů Angely Merkelové - třetí v posledních třech týdnech při veřejných vystoupeních,“ píše server Politico. Kancléřka sice uvedla, že o věci mluvila s lékaři a že podstoupila testy, podrobnosti či výsledky ale nezveřejnila.

zdroj: YouTube

Merkelová situaci zlehčuje a tvrdí, že je v pořádku, obavy Němců přesto rostou. „Navíc vyvolaly zásadní otázku v zemi, která je posedlá ochranou soukromí: Má veřejnost právo vědět více o jejím stavu?“ vysvětluje server. Faktem ale je, že je Merkelová považována za nejvýznamnějšího lídra v Evropě, díky čemuž se otázka jejího zdraví řeší i daleko za hranicemi její země.

„Pokud by vážně onemocněla, mezinárodní důsledky by byly významné. Právně, by mohla být nahrazena jakýmkoliv Němcem starším osmnácti let, který by získal většinu v Bundestagu. Prakticky by znamenal konec ženy, které Němci napůl v žertu říkají Mutti (“matka”), masivní otřes,“ připomíná server.

Všichni zatím spekulují, co jí vlastně může být. Po prvním záchvatu Merkelová uváděla, že bylo horko a ona nevypila dostatek vody. Jenže při druhém incidentu bylo výrazně chladněji. Merkelová poté naznačila, že příčina mohla být psychosomatická - vyvolaná obavami z prvního záchvatu. To ostatně tvrdila i po třetím záchvatu. Německá média se navíc třesem Merkelové nijak zvláště nezabývají.

To se ale netýká ostatních evropských médií – převážně těch bulvárních. Doktorka Monah Mansoori například pro Sky News uvedla, že Stav Merkelové může být způsoben mnoha stavy včetně těch velmi vážných jako je Parkinson. Na vině ale podle ní mohou být i méně vážné problémy – například přemíra kofeinu nebo některé léky.

Německý politický komentátor Stefan Cornelius pak uvedl, že stav Merkelové mohl být způsoben přepracováním. Vyzval kancléřku, aby „vysvětlila“, proč se stále třese, protože mezi Němci rostou „obavy“ o její zdraví. „Je sama na sebe opravdu tvrdá, ale na druhé straně nevypadá zdravě. Zhubla, je přepracovaná a u moci je už 14 let,“ připomněl a dodal, že není divu, že je toho na ni až moc.

Informace o stavu Merkelové požadoval i Hans-Georg Maasen, kontroverzní bývalý šéf německé zpravodajské služby. Ten uvedl, že „zdravotní stav lídra země není soukromá záležitost“. Za svoje slova ihned sklidil kritiku. „Pane Maasene, měl byste se za sebe stydět,“ vzkázala mu Renate Künastová, jedna z čelních postav německých zelených.

Deník Bild pak přinesl na jedné ze svých nedávných titulních stran fotku Merkelové s titulkem „Prostě se to nezastaví!“ uvedl také, že ticho a pokusy o zametení problému pod koberec už dál nejsou přípustné.