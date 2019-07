Rozkol v europarlamentu: Ursula von der Leyenová sklízí za svůj projev kritiku

Poslanci začali o kandidatuře, se kterou počátkem měsíce přišel summit EU, debatovat po asi půlhodinovém projevu von der Leyenové a před večerním hlasováním. Kandidátka v projevu slíbila řadu věcí, které od ní především socialisté a liberálové vyžadovali při slyšení minulý týden. Slíbila například výrazné posílení snah unie v boji s klimatickými změnami, sociálnější Evropu i trvalý respekt k přáním europarlamentu.

Šedesátiletá politička potřebuje dnes v tajné volbě získat nadpoloviční většinu hlasů, tedy podporu nejméně 374 europoslanců. Samotná EPP jí takový počet se svými 182 hlasy nezajistí.

"Evropa musí být stabilní a musí být akceschopná," prohlásil Weber. Připomněl, že EPP v europarlamentu souhlasila - podle dohod učiněných na summitu EU - s nástupem socialisty Davida-Marii Sassoliho do křesla parlamentního předsedy. Očekává proto, že i další frakce budou dohody respektovat. "Musíme umět se na sebe navzájem spoléhat, to je jediná cesta, jak může Evropa uspět," podotkl.

Španělská šéfka socialistické frakce Iraxte Garcíaová upozornila, že socialisté se o své podpoře pro kandidátku teprve poradí. Ocenila, že von der Leyenová se ve svém vystoupení "posunula správným směrem", žádala ale konkrétnější údaje ohledně jejích plánů například v ochraně klimatu.

Liberální frakce Obnova Evropy se také poradí o svém postupu až dnes, řekl její lídr Dacian Ciolos. Upozornil, že vzhledem k současnému dění v EU bude rozhodování parlamentu zásadnější než kdy v minulosti.

Zelení dali ve svých vystoupeních najevo, že pro von der Leyenovou hlasovat nehodlají přes to, že ocenili některé její závazky, například v oblasti ochrany klimatu. "Pěkná řeč, ale kromě pěkných slov nic konkrétního," napsala na twitter Ska Kellerová z vedení frakce zelených.

Nice speech by @vonderleyen. But beyond nice words, nothing concrete on: #climate, #searescue, #ruleoflaw, #leadcandidates. How exactly is she planning to put the words into action? Concrete proposals would have been good.