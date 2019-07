Von der Leyenová prosazuje genderovou rovnost, polovinu jejího týmu mají tvořit ženy

Hned v úvodu svého asi půlhodinového vystoupení von der Leyenová připomněla, že před čtyřmi desítkami let byla do čela tehdejšího europarlamentu zvolena Simone Veilová. Francouzská politička a právnička stála v čele této evropské instituce v letech 1979 až 1982. "Je to díky ní a dalším evropským ikonám, že dnes... o 40 let později můžeme konečně říci, že kandidátkou na předsedkyni Evropské komise je žena," prohlásila von der Leyenová.

Rovné postavení žen bude jednou z priorit, pokud dnes von der Leyenovou europarlament podpoří. V dokumentu, který shrnuje její plán pro práci budoucí komise, německá politička zmiňuje vznik nové evropské genderové strategie, a slibuje, že hned v prvních sto dnech práce své komise přijde s opatřeními, která zajistí transparentnost v platech.

Dokument totiž připomíná, že podle statistik v EU ženy v průměru berou o 16 procent nižší mzdu než muži, ačkoliv jsou mnohdy lépe kvalifikovány než muži. Von der Leyenová plánuje oprášit například možnost kvót pro zastoupení žen ve vedení velkých firem, aby pro ně bylo snazší prorazit "skleněný strop" v kariérním postupu.

"Evropská unie musí udělat vše, co může, aby zabránila domácímu násilí, ochránila oběti a potrestala násilníky," napsala von der Leyenová do dokumentu.

Klíčovou prioritou pro její komisi tak bude snaha, aby Evropská unie jako celek přistoupila k Istanbulské úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám. Proti úmluvě, domlouvané od roku 2011, kterou některé státy EU už ratifikovaly, se v jiných zemích zvedla vlna odporu.

Rovnost mezi muži a ženami je podle von der Leyenové zásadním prvkem ekonomického růstu. Nová strategie bude proto podle ní systematicky řešit způsoby, jakým evropská pravidla dopadají na ženy a jejich rozhodnutí okolo kariéry, manželství, rodičovství či penzí.