Obávaný mulla Krekar zatčen. Děsil Norsko, v Itálii si má odpykat 12 let za terorismus

"Norská tajná služba PST s pomocí policie zadržela v pondělí večer v metropoli Oslu mullu Krekara na základě mezinárodního a italského zatykače," uvedla norská rozvědka dnes na twitteru. Zatím není jasné, zda 63letý extremistický duchovní, který přišel do Norska jako kurdský uprchlík z Iráku v roce 1991, bude vydán do Itálie, napsala agentura AFP.

Soud v severoitalském městě Bolzano shledal mullu Krekara v pondělí vinným z teroristického spiknutí a uložil mu dvanáctiletý trest vězení. Podle italských vyšetřovatelů je Krekar vůdcem evropské sítě, která je napojená na organizaci Islámský stát a má teroristické buňky v řadě evropských zemí.

Cílem sítě je prý násilně svrhnout vládu v iráckém Kurdistánu a nahradit ji chalífátem. Síť podle vyšetřovatelů rovněž plánovala teroristické činy v Evropě a také v Itálii a dalších evropských zemích verbovala zahraniční radikály k bojům v Iráku a Sýrii.

Mulla Krekar zmíněná obvinění odmítl a chystá se proti nim odvolat, uvedl k pondělnímu verdiktu soudu v Bolzanu Krekarův italský právník Marco Vernillo.

